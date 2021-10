"Leurs sourires c’est mon moteur" : Livia Dushkoff vous présente une esthéticienne sociale

Livia Dushkoff nous raconte le parcours d’une incroyable Super Nana.

Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l’association " Ruban Rose " est l’occasion de mettre en lumière les femmes qui combattent cette maladie et de rappeler à toutes la nécessité de se faire dépister régulièrement en vue de prévenir cette affection qui touche encore 1 femme sur 8.

Cette semaine, Livia Dushkoff a décidé de mettre à l’honneur une dame qu’elle a elle même rencontrée lors de l’évènement Relais pour la vie dont elle est la marraine. Rappelons-le ; Relais pour la Vie est un mouvement qui procure soutien et espoir dans la lutte contre le cancer tout au long de l’année, à travers des activités, des rassemblements et des évènements annuels. Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à l’agenda pour découvrir les nombreuses activités proposées par votre comité local et leurs équipes. Chaque participation, chaque euro récolté représente un geste concret pour que la Fondation contre le Cancer puisse faire avancer la recherche, sauver des vies et transformer l’espoir en victoire !

Lors de cet évènement, notre chroniqueuse rencontre Cédrine Gorreux, une Super Nana. Cédrine est esthéticienne sociale. Depuis plusieurs années avec son ASBL "Le temps d’un instant ", elle aide des femmes et des hommes à reprendre confiance en eux après la maladie.

"J’ai vu des femmes regarder Cédrine comme une sauveuse !" Livia Dushkoff

Esthéticienne depuis 25 ans, elle décide en 2005 de suivre une formation en esthétique social. Comme elle le précise, il s’agit bien d’une profession à part entière. En 2011, elle crée son ASBL suite à un déclic : "Lors de cette formation, je me suis rendu compte à quel point, les femmes précarisées n’avaient pas accès à ce genre de soins. Je ne trouvais pas ça juste. "