"Les femmes DJ sont parfois engagées parce qu'elles sont des filles et non pour leur musique" : Maya Cox est l'invité d'Ophélie Fontana

Maya Cox est une DJ belge née d'une mère bruxelloise et d'un père anversois. Son père, DJ dans les années 70 sous le nom de cactus lui fait découvrir la musique qu'on écoute tard dans la nuit. Elle commence le métier en duo avec sa cousine Caroline sous le nom Moulinex. Elle joue rapidement dans des clubs et des salles de tout le pays.

" Musicalement, j’ai toujours aimé tous les styles de musique - mais en matière de mixage, la tech-house et la techno sont mes genres préférés."

L'artiste a grandi en écoutant beaucoup de Station Indépendante Satellite ou SIS Radio, une radio pirate située à deux pas de chez elle à Ixelles. Elle a également enregistré des tonnes de cassettes tout au long des années 80, qu'elle écoute encore aujourd'hui. Mais aussi en écoutant des vinyles : Beat Box Boys 'Einstein, Code 61's Drop The Deal, 2 Belgen's Lena, Ibiza's Amnesia, Anne Clark's Our Darkness, Klaus Nomi's The Cold Song,…

Après de nombreuses années d'expérience la dynamique belge continue a cartonner dans de nombreux festivals, dans des soirées événements ou encore régulièrement en radio. Elle n'est pas la seule femme DJ... et pourtant.

Un constat : dans le classement des 100 DJ les plus célèbres, nous y retrouvons que 8 femmes.

D'où provient cette sous-représentation ?

C'est l'une des questions que nous avons posé à Maya Cox.

