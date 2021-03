Les coups de coeur d'Ophélie Fontana, de Fanny Jandrain et de Laure Fornier

Chaque semaine vos Super Nanas partage leur coup de coeur de la semaine ! Ici, on parle d'actions pour la bonne cause, d'idées ingénieuses et de Julien Doré.

© Memisa

Pour la quatrième année consécutive, Memisa organise ses séances photos solidaires " Mamans pour la vie ". En plus d’offrir une expérience unique aux mères et leurs enfants, l’ONG veut sensibiliser les participantes aux difficultés que rencontrent les femmes dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne pendant la grossesse et l’accouchement.

Memisa est une organisation non gouvernementale (ONG) médicale belge de coopération au développement. Ils développent un accès aux soins de santé pour toutes et tous, particulièrement pour les plus vulnérables.

" Mamans pour la vie " c’est aussi l'occasion d'offrir des cadeaux symboliques originaux à sa maman pour la fête des mères.

Un ballotin de médicaments (25 €), vous offrez les médicaments essentiels à 25 futures mamans en Afrique pour prévenir l’anémie pendant la grossesse.

Un bouquet de perfusions (45 €), vous permettez à 1 femme enceinte d’être hospitalisée en Afrique et de recevoir les meilleurs soins en cas de césarienne.

Un flacon d’alcool dénaturé (65 €), vous faites fonctionner l’unité de stérilisation d’un hôpital en Afrique et permettez aux femmes enceintes d’être opérées avec du matériel stérilisé.

Comment participer ?

En 2021 : 7 séances photos seront organisées dans 4 villes belges. L’inscription est simple et se fait via : www.mamanspourlavie.be . On choisit le jour, l’heure et le lieu. Et on fait un don du montant de son choix.

- Bruxelles : 1e, 2, 29 et 30 mai

- Gand : 25 avril,

- Malines : 8 mai

- Liège : 13 juin