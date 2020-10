Les bougies d'oreilles sont-elles vraiment efficaces ? Ophélie Fontana répond à la question

Les bougies d'oreilles : sont-elles vraiment efficaces ? - © Image Source - Getty Images/Image Source

Sophie Fonteyn est ORL et elle nous éclaire sur le sujet :

Ophélie : Que pensez-vous de ces bougies d'oreilles ?

Sophie Fonteyn : personnellement, je n'ai jamais testé. Disons que je suis plutôt sceptique. Premièrement, ça semble un peu dangereux. Ensuite, je ne vois pas comment ça peut extraire le cérumen. Je pense que c'est inefficace. De plus, le cérumen est quelque chose de vital pour le fonctionnement de l'oreille. On l'oublie souvent mais ce cérumen la protège. Il agit comme "un anti-poussière" pour éviter que des microbes n'accèdent au fond du conduit auditif. Rappelons qu'il ne faut pas se battre pour ne plus en avoir du tout. J'ai beaucoup de patients qui essayent la technique de la bougie pour retirer des bouchons et ça ne fonctionne pratiquement jamais.

Ophélie : D'après vous, d'où provient cette tendance ?

Sophie Fonteyn : A mon avis, cela vient du fait que le coton-tige commence a être mal vu dans notre société et nous cherchons d'autres alternatives.

Ophélie : Justement, que pensez-vous du coton-tige ?

Sophie Fonteyn : Il faut savoir bien l'utiliser. Maximum une fois par semaine à l'entrée du conduit. Il faut rester à l'entrée et former des petits ronds.

Ophélie : Quelle est, selon vous, la meilleure méthode pour nettoyer les oreilles ?

Sophie Fonteyn : La meilleure technique c'est d'injecter un peu d'eau dans l'oreille avec de l'eau tiède et claire.

Ophélie : Et pour nettoyer les oreilles des enfants ?

Sophie Fonteyn : En tant que maman moi je mouille les oreilles de mes enfants au moment de la douche et ensuite j'essuie délicatement avec un essuie ou un mouchoir. Attention que le conduit auditif de l'enfant est beaucoup plus court que celui de l'adulte.