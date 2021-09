Laurent Mathieu vous invite sur sa chaine YouTube

Passionné d'infos mais surtout de musique, Laurent Mathieu s'est lancé sur Youtube ! Le journaliste que vous avez pu voir il y a peu dans l'émission Mon plus beau village a décidé de partager sa passion en créant une chaine Youtube dédiée au monde de la musique. Il était l'invité des Super Nanas ! ► A lire aussi : Un YouTubeur crée une touche F géante

Réécoutez l'interview

Plus jeune, il aurait pu devenir sportif de haut niveau mais la musique a rapidement pris le dessus. Plus tard, il a mis sa passion de côté pour faire des études en sciences économiques et un master en journalisme. Il continue son chemin en passant par une télé locale , la radio et même l'émission On n'est pas Pigeons dans laquelle il était chroniqueur. En 2018, le journaliste propose sur sa page Instagram des reprises de tubes célèbres. Aujourd'hui, il est l'un des visages du JT et vous pouvez désormais le retrouver sur Youtube.

Dans Super Nanas, Laurent Mathieu se confie : " Au JT, nous avons souvent une image un peu figée. Et pourtant, j'ai d'autres passions que l'information. Cette chaine me permet de la partager. " Comme le souligne Ophélie Fontana, il ne s'agit pas juste d'une chaine pour partager des reprises de chansons. L'objectif est de partager des connaissances, de décortiquer une chanson pour la comprendre. D'une part au niveau sonore et d'autre part au niveau de son histoire. "Mon expérience au JT, me permet de savoir comment partager une information de manière claire" . Dans la première vidéo de la chaine, il décrypte la chanson Comme d'habitude de Claude Francois. Il nous explique comment Frank Sinatra et David Bowie ont créé des tubes en copiant Claude François. A travers des archives et quelques exemples au piano, il nous montre comment sont nés les titres Life On Mars et My Way.

Le journaliste est aussi et surtout un véritable autodidacte. C'est chez lui qu'il apprend à jouer de la musique mais également à devenir Youtubeur. Ce qui lui plait le plus dans cette nouvelle activité, c'est le lien direct et les échanges avec le public. "Apprendre à raconter une histoire seul avec une caméra et son ordinateur, c'est passionnant". Vous pouvez également retrouver Laurent Mathieu aux côtés de François de Brigode au théâtre pour "Il n'y a pas de honte a préférer le bonheur". François de Brigode lit des extraits de la Peste de Camus et Laurent Mathieu chante du rock à la guitare, …