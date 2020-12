Laure Fornier, de Tarmac à VivaCité dans "Super Nanas" : "C’est un challenge très excitant"

Laure Fornier, nouvelle chroniqueuse dans Super Nanas aux côtés de Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Fanny Jandrain, s’est livrée sur ses débuts sur VivaCité et révèle son travail dans l’émission. Rencontre avec la jeune chroniqueuse et animatrice lancée sur Tarmac. Depuis le 29 août vous entendez une nouvelle voix sur les ondes de VivaCité le samedi après-midi. Son nom, Laure Fornier. Elle a rejoint les trois autres Super Nanas que sont Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Fanny Jandrain. Âgée de 27 ans, la benjamine de l’équipe apporte un vent de fraîcheur sur votre radio complicité puisqu’elle embarque avec elle son expérience engrangée pendant deux ans et demi sur Tarmac, le média de la RTBF destiné aux nouvelles générations.

Une dream team 100% féminine

Lancée le 8 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette émission qui ne devait être qu’éphémère, devientdorénavant votre rendez-vous hebdomadaire du samedi de 14h à 16h sur VivaCité. Laure Fornier est de la partie dans une émission qui correspond entièrement à sa philosophie et ses attentes. Tout comme Sara De Paduwa, Laure pointe la dimension feel good de Super Nanas mais aussi son côté plus personnel. "C’est une aventure que j’ai adoré débuter en septembre parce que déjà ce sont des visages qu’on n’oublie pas au sein de la RTBF Sara, Fanny ou Ophélie. Ce n’est pas tellement souvent que l’on voit cette partie d’elles parce que l’on se dévoile un petit peu dans l’émission, on parle de nos vies privées, de nos vies de femmes. Je pense que cela vaut la peine déjà pour découvrir un petit peu ces personnes autrement (que d’habitude)" recommande la plus jeune de l’équipe. Autre aspect qui plaît à Laure : traiter des sujets peu valorisés dans les médias. "Cela peut partir des violences conjugales à une profileuse. On peut parler de choses très graves comme très légères. On donne toutes nos avis et ils sont très différents […] C’est cela la force d’avoir quatre nanas de caractère ensemble sur un projet de ce genre, celui de diversifier les avis" commente-t-elle.

3 images © Martin Godfroid

Le travail sur ses chroniques

L’horaire de diffusion, le samedi entre 14 et 16h, correspond aussi bien à l’esprit feel good de Super Nanas : se détendre, et apprendre. La chroniqueuse cite l’exemple d’une Belge profileuse depuis environ 20 ans qu’elle présente ce 12 décembre : "Elle fait le portrait de grands criminels à l’international on se dit qu’on a quand même du potentiel ici en Belgique". Laure Fornier révèle aussi comment elle choisit ses sujets de chroniques pour l’émission. L’actualité l’interpelle parfois comme lors de sa première intervention qui portait sur le dernier clip de la rappeuse américaine Cardi B. "Elle parle de la sexualité des femmes et elle twerk et on voit des nanas les fesses à l’air. Je me suis dit : 'On doit en parler avec les filles. Quelle est d’après vous l’image que cela donne des femmes ?'" précise-t-elle. Laure trouve également ses chroniques par diverses recherches. Elle a notamment parlé dans une émission précédente d’un livre qui explore la place des femmes de Néandertal. Contrairement aux croyances, "on s’est rendu compte à force de recherches que la femme de Néandertal était une femme de caractère, qu’elle aussi avait les muscles développés et donc elle aussi lançait le javelot et dessinait dans les grottes" dévoile notamment Laure dans cette chronique qui permet au public de changer son regard sur les hommes et femmes préhistoriques.

3 images © Fred Guerdin

Changer de public cible et engranger l’expérience

Après deux ans et demi sur Tarmac avec Izi News, les capsules vidéos d’actualité du média des jeunes générations de la RTBF, et un public dont la tranche d’âge oscille entre 14 et 25 ans, Laure Fornier doit aussi s’adapter à un public composé plutôt d’adultes ayant passé les 35 ans comme elle l’affirme : C’est un public qui est même plus âgé que moi donc je reste moi-même, je sais l’âge que j’ai et je ne vais pas me vieillir pour l’occasion, mais je trouve que c’est un challenge très excitant de changer de cible et de plateforme de communication. Elle ajoute : "Même si je reviens à mon premier amour qu’est la radio (NDLR : elle a commencé son parcours sur la radio régionale AraBel) c’est sûr que c’est un public que je n’ai jamais eu les femmes de 35-45 ans" confie la benjamine de l’équipe. Laure peut heureusement compter sur le soutien Sara, Ophélie et Fanny. "Je pense qu’elles vont m’inspirer dans mon travail. Depuis ma première émission il y a deux mois, j’ai aussi déjà évolué. Je sais que quand je parle d’un livre je dois absolument commencer par présenter l’auteur. Au début je n’y pensais pas. Ou quand je parle de quelque chose il faut que je me rappelle qu’il n’y a pas l’image. Dans la première émission j’avais demandé : 'Est-ce qu’il y a une caméra pour montrer la couverture ?'" s’amuse-t-elle.

Laure Fornier vous tiendra informés pendant Viva for Life

Laure Fornier sera, comme tous les animateurs et animatrices de VivaCité, de la partie pour Viva for Life. Elle est à la fois membre du jury de la choré des classes qui délibérera sur l’école ayant proposé la meilleure chorégraphie pour apprendre celle-ci aux animateurs, mais sera aussi reporter pendant la semaine Viva for Life au même titre que Luana Fontana, l’animatrice des Niouzz pour vous faire vivre l’envers du décor du Cube sur les réseaux et en radio. "C’est vraiment une fierté. Je me rapproche encore de ce média que je ne connais pas encore super bien et je me dis que je pourrai vivre mon expérience VivaCité à 200%. Déjà j’y suis tous les samedis mais vivre l’expérience du Cube c’est encore un plus" savoure la chroniqueuse de Super Nanas. Nul doute que Laure Fornier devrait, déjà dans son émission hebdomadaire, et encore plus à Viva for Life, ravir le public de VivaCité, et pourquoi pas intéresser celui d’une plus jeune génération ? Retrouvez Super Nanas l’émission qui rythme vos après-midi, chaque samedi de 14h à 16h sur VivaCité.