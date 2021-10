L'outil indispensable pour mieux gérer son budget avec Ophélie Fontana

Bien savoir gérer son budget est d’une importance capitale. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile et les factures sont de plus en plus salées. Il existe cependant un outil efficace !

L'outils indispensable pour mieux gérer son budget avec Ophélie Fontana - Super Nanas - 23/10/2021 Bien savoir gérer son budget est d’une importance capitale. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile et les factures sont de plus en plus salées. Il existe cependant un outils efficace !

Ophélie Fontana et son invitée Ouda Akhal vous donnent la clef pour une gestion équilibrée de son budget et vous présentent un outil indispensable à votre gestion. C'est à la suite de plusieurs coups durs que Ouda Akhal a décidé de créer cette application pour se sortir de ses problèmes financiers. A l'époque, elle ne se retrouve pas dans les conseils d'économies, dans les fichiers Excel, les journaux de comptes et ses nombreuses feuilles volantes. Aucun de ces supports ne lui convenait. Elle décide alors de créer sa propre structure adaptée. Un budget planner très efficace. Ses feuilles volantes deviendront le carnet que l'on vous présente aujourd'hui. "C’est en partageant mon planner avec mes proches que je me suis rendue compte à quel point il était utile et que cela aiderait à faire notre budget ensemble via mes vidéos Youtube."

► A lire aussi : Comment économiser sur son assurance auto ? L'objet est très simple à comprendre. Pour commencer, il est important de prévoir son objectif annuel. Ensuite, on peut lister ses dépenses mensuelles. Dans cette liste on retrouve, les revenus et les dépenses mais aussi les fonds pour des dépenses imprévues. Comme le dit notre intervenante; le secret c'est de prévoir. Au fur et à mesure, on reprend le contrôle sur son argent. Il y a aussi de nombreux exercices qui nous permettent d'améliorer la gestion.

Ce que vous allez apprendre

1. FIXER DES OBJECTIFS FINANCIERS En se fixant des objectifs annuels et mensuels. 2. FAIRE UN BUDGET MENSUEL Tous les mois, fixer vos revenus et dépenses. 3. PAYER VOS DETTES ET EPARGNER En les répertoriant et suivant leur évolution tous les mois. 4. TRAQUER LES FUITES FINANCIERES Notez tous les imprévus pour en tenir compte les mois suivants.