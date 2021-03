"Je ne cautionne pas vraiment ce genre de compétition" : Emilie Dequenne en interview sur Vivacité

Lors de la 46e cérémonie des César, l’actrice belge Emilie Dequenne a été récompensée pour le meilleur second rôle pour son interprétation dans " Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait ", d’Emmanuel Mouret. Elle y joue de manière assez bouleversante une quinquagénaire trompée par son mari et qui va retrouver un bel épanouissement.

Si l'actrice n'était pas présente dans le public lors de cette cérémonie c'est parce qu'elle n'aime pas trop l'exposition. Mais l'actrice ne cautionne pas non plus énormément ce genre de concours.

Je ne vois pas de quel droit on dit qu'untel ou unetelle est le ou la meilleure.

Selon elle, on devrait plus parler de film qu'on préfère. Elle ne fait plus partie d'aucune académie de vote car faire un choix ce n'est pas facile et tellement subjectif.

Ce prix, elle le reçoit alors qu'elle va avoir 40 ans. L'occasion pour cette talentueuse comédienne de faire un point sur elle-même et sur son parcours.

Je me suis toujours trouvée trop comme ci ou pas assez comme ça… Et là je me suis dit ; "Merde ma vieille tu vas avoir 40 ans, il est temps de t'accepter comme tu es."

Un parcours qu'elle a commencé en Belgique à Saint-Ghislain comme notre Ophélie Fontana. Elle le dit ; pour réaliser ses rêves il faut y croire et beaucoup travailler. Est-ce que la Belgique lui manque ? Un peu, mais surtout sa famille. Elle pourrait vivre n'importe où, ce n'est pas l'endroit qui lui manque mais les gens qu'elle aime.