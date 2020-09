"J'ai voulu décrire tout ce que j'avais sur le cœur" Anne Gruwez est l'invité d'Ophélie Fontana

Cette semaine Ophélie Fontana reçoit Anne Gruwez pour son livre "Tais-toi ! Si la justice m’était contée"

Si comme beaucoup vous attendiez avec impatiente le deuxième volet du film Ni juge ni soumise, vous allez être ravi. Ce n'est pas derrière un écran que vous pourrez découvrir la suite de ces aventures mais bien en librairie ! Anne Gruwez nous avait tous marqué dans le documentaire Ni juge ni soumise (Magritte et Césars 2019) et elle revient.

Un livre de réflexion(s) et d'anecdotes de métier par une juge d'instruction au caractère bien trempé

Cette fois, elle nous confie, dans son langage clair et vrai, dénué de mépris et empli d'affection pour l'humain, ses observations sur les sujets qui font débat. Elle nous raconte la grandeur et les misères de la Justice, le vocabulaire et l'argent de ses agents, l'entrée de l'intelligence artificielle ; l'utilité des prisons, celle de l'emprisonnement et le ratage du système pénitentiaire, la dignité en cellule ; les violences conjugales, le sexe tarifé ; la mixité des civilisations, celle des genres ; la mutilation des corps, les enfants ; l'apport du crime au PIB ...

Mâtiné d'humour et basé sur des histoires parfois dramatiquement vraies, enfreignant quelques tabous comme la consanguinité et l'utopie de l'amour maternel absolu, ce livre fait aussi rire par le non-sens de certains travers des femmes, des hommes et des X mais surtout, ouvre à tous l'échange des idées par la discussion.