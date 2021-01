Faut-il faire confiance à notre horoscope ? Sara De Paduwa, Ophelie Fontana, Fanny Jandrain et Laure Fornier tentent de répondre à la question.

Faut-il faire confiance à notre horoscope ? Sara De Paduwa, Ophelie Fontana, Fanny Jandrain et... Une habitude depuis de nombreuses années; l'horoscope du début d'année que l'on retrouve dans les magazines et journaux. Pouvons-nous nous y fier ? Faut-il croire toutes les prédictions des astrologues ? Ophélie Fontana, Sara De Paduwa, Laure Fornier et Fanny Jandrain tentent de répondre à ces questions.