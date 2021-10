Fanny Jandrain vous emmène au cinéma avec "Space Boy"

Il s'agit du premier long métrage d'Olivier Pairoux. Le réalisateur avait signé il y a peu "Puzzle", un court-métrage avec Philippe Katerine. Sélectionné et projeté dans plus de 20 festivals, "Space boy" est déjà un succès. Cette histoire qui nous fait beaucoup rêver va aussi répondre à de nombreuses questions comme "jusqu'où devons nous aller pour réaliser nos rêves d'enfants ?".

Co-écrit avec Eusebio Larrea, ce film d’aventures familial teinté de nostalgie se déroule en 1986, à une époque où l’exploration spatiale bat son plein. A l’affiche : Basile Grunberger, Albane Masson, Yannick Renier, Peter van den Begin et Bérénice Baoo.

"C'est une petite ! Un film qui nous emmène dans un monde incroyable !" Fanny

A la fois rêveur et surdoué, Jim, 11 ans, vit avec son père, un astronaute qui doit prochainement se rendre dans l'espace. Lors d'un concours de jeunes scientifiques dans sa nouvelle école, il est amené à travailler en binôme avec Emma, une jeune fille sensible et touchante. Malgré la réticence d'Emma, Jim la convainc de construire en secret une montgolfière. Quand Jim apprend que son père lui a menti et a abandonné sa mission spatiale, il décide de lui prouver qu'il a eu tort de renoncer à ses rêves. Prêts à tout pour atteindre leur but, Jim et Emma relèvent ce défi aussi fou qu'excitant, qui va petit à petit les rapprocher.

