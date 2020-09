Outre La Récré de Midi, vous retrouvez Fanny Jandrain dans Super Nanas sur VivaCité, votre émission 100% feel good du samedi mais aussi en télé pour de nombreux autres projets. L'animatrice et chroniqueuse savoure cette année enrichissante à plus d'un titre. VivaCité a fait sa rentrée il y a quelques semaines et au programme plusieurs nouveautés dont Super Nanas, une émission feel good avec Sara De Paduwa, Ophélie Fontana, Laure Fornier et donc Fanny Jandrain. Lancée le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, cette émission qui ne devait être qu'éphémère, devient dorénavant votre rendez-vous hebdomadaire du samedi de 14h à 16h sur VivaCité. Comme l'a annoncé Sara De Paduwa, Super Nanas c'est avant tout une émission feel good, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes et qui traitera de l'actualité et de thèmes chers à tout le monde. Fanny Jandrain souligne également cette tendance positive de l'émission : "Les auditeurs passeront un bon moment parce que c'est hyper dynamique, hyper feel good et hyper bienveillant. Ils rigoleront et apprendront de nouvelles choses".

Une émission qui s'adresse à tout le monde Fanny Jandrain : "J'ai la chance de travailler sur des projets super chouettes et bienveillants" - © Fred Guerdin Dans Super Nanas, Fanny présente entre autres des lectures ou des jeux, bref, des activités qui s'adressent à tout le monde. "Depuis le début de la saison je suis venue avec des livres pour enfants qui parlent de femmes mais aussi d'hommes parce que nous ne sommes pas là pour parler uniquement de filles. Au contraire, cette émission s'adresse à tous" prévient-elle. Lors de la première émission, Fanny Jandrain a ainsi apporté des livres qui parlent de femmes inspirantes, qu'elles soient connues ou inconnues, aux enfants, des livres ainsi accessibles "autant pour les papas que les mamans, pour les petites filles que pour les petits garçons". Pour la prochaine émission, la chroniqueuse révèle le thème qu'elle a choisi d'aborder : un jeu d'activités sur des femmes extraordinaires. "Par exemple tu veux devenir écrivain, on te parle d'une femme inspirante qui écrit des livres et on te donnera les codes pour faire comme elle. Je parlerai également d'un jeu de cartes de femmes inspirantes : on explique dans le jeu de cartes aux enfants qu'ils peuvent choisir leur femme inspirante : cela peut être leur maman, leur grand-mère, leur nounou, leur professeur, bref il y a autour d'eux des femmes enrichissantes et inspirantes" précise-t-elle.

Une Fanny épanouie Fanny Jandrain : "J'ai la chance de travailler sur des projets super chouettes et bienveillants" - © Martin Godfroid Avec Super Nanas s'ajoute une nouvelle émission dans laquelle vous retrouverez Fanny Jandrain. Après avoir été présente au quotidien dans On n'est pas des pigeons à la maison sur la Une pendant le confinement, l'animatrice multiplie les projets depuis cet été tant en radio qu'en télévision (NDLR : Mes vacances au musée, Mon plus beau village, ONPP) pour son plus grand bonheur. "C'est une année super chargée mais c'est génial d'avoir des beaux projets. J'ai eu la chance cet été de travailler sur des émissions extraordinaires. Mon plus beau village c'était génial et la finale a lieu ce samedi. J'espère que tout le monde soutiendra Mélin évidemment !" lance Fanny qui vous a présenté le village de la commune de Jodoigne dans votre émission estivale. L'animatrice savoure pleinement cet été et ce début d'année hyper enrichissants : Je suis super contente. C'est ma troisième rentrée au sein de la RTBF et cela fait trois ans que je m'épanouis là où je suis et que j'ai la chance de travailler à chaque fois sur des projets super chouettes et bienveillants. Pour moi, c'est cela l'essentiel et c'est ce qui est primordial dans notre métier. Retrouvez Super Nanas l'émission qui rythme vos après-midi, chaque samedi de 14h à 16h sur VivaCité.