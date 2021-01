Fanny Jandrain dévoile une anecdote surprenante sur son passage à Miss Belgique

Nos quatre Super Nanas ont profité de cette thématique pour discuter de la prochaine élection de Miss Belgique.

Le shooting qu'elles doivent habituellement effectuer dans un endroit paradisiaque est en effet contraint par les restrictions sanitaires : plus de sable fin, des vagues à perte de vue ou de belles photos au soleil. Un handicap qui rappelle une anecdote étonnante et malheureuse à Fanny Jandrain qui se présentait en 2007 au concours Miss Belgique en tant que miss Hainaut.

À l'époque, Fanny et les autres miss n'étaient pas privées de voyage. Mais le retour ne s'est pas passé comme prévu : "On a perdu une carte avec les photos d'une miss : c'étaient les miennes. Je me suis retrouvée à Aqualibi à refaire les photos. Toutes mes photos et vidéos étaient réalisées là-bas". De quoi donner des idées aux miss qui concourent en 2021 ?

Serait-ce pour cette raison qu'elle n'a pas gagné l'élection ? Fanny a en tout cas gagné le cœur des auditeurs et téléspectateurs de la RTBF tant par ses histoires touchantes comme celle sur le parcours féministe exemplaire de sa maman, ou par son autodérision comme lorsqu'elle rit de son accent anglais très francisé.