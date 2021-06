Êtes-vous attiré par le statut de femme de footballeur ? Ophélie Fontana, Laure Fornier, Fanny Jandrain et Laure Fornier répondent à la question

Êtes-vous attiré par le statut de femme de footballeur ? Ophélie Fontana, Laure Fornier, Fanny... C'est le retour de l'EURO de football et pour nos Super Nanas, c'est aussi, le retour des Wags ! Le statut de ces Wives And Girlfriends (comprenez les femmes de footballeurs) suscite encore bien des convoitises. Hôtels et restaurants de luxe, voyages en première classe et soirées VIP, il faut dire que les avantages liés à la fonction sont nombreux. Mais, ont-elles vraiment une vie de rêve ?