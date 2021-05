Découvrez des logements insolites en Belgique avec Ophélie Fontana et La Pépiterie

Comme de nombreux secteurs, celui du tourisme a terriblement besoin de soutien pour se relever de cette crise sanitaire. Pour ce faire, Ophélie Fontana vous présente un super compte Instagram pour voyager en Belgique !

"Selon l'organisation mondiale du tourisme, les pertes financières sont estimées à 1 milliard d'euros.Une chute de 74% de tourismes dans le monde par rapport à l'année 2019. "

Pour avoir une idée, nous sommes à 11 fois plus de conséquences que lors de la crise économique mondiale de 2008. Le continent le plus impacté est l'Asie. Juste derrière nous retrouvons l'Europe et ensuite le Moyen-Orient et l'Afrique. Même si le tourisme redémarre tout doucement, il faudra, selon les spécialistes, entre 2 et 4 ans pour que le secteur retrouve sa stabilité. En Belgique, et plus précisément en Wallonie, le taux d'annulation est passé de 5% à 65%. Un manque a gagné estimé entre 450 millions et 1 milliard d'euros pour la Wallonie.