Charles de The Voice Belgique à Time Square :

Après sa victoire lors de la saison 8 de The Voice Belgique, Charlotte Foret est immédiatement rentrée dans la cour des grands avec son projet musical Charles. Aujourd'hui, cette chanteuse talentueuse peut se venter d'être affiché à Time Square ou encore d'avoir co-écrit la chanson qui représentera la Belgique à l'Eurovision 2021.

Nous la redécouvrions tout d'abord avec son premier single Wasted time. Des dizaines de milliers téléchargements sont venus renforcer le succès de cette artiste. Dans ce titre, elle m’était en scène la vie nocturne de la génération Z qui préfère s’ennuyer et feindre l’amusement plutôt que de se lâcher et profiter. Durant la fin de l'année 2020, elle renversait le paysage musicale belge avec Far Gone. Un titre engagé et très prometteur. Dans ce dernier, la jeune chanteuse abordait la problématique des violences conjugales.