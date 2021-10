"C'est capital de vérifier la provenance des infos" : Faky, la plateforme indispensable de la RTBF

Vous doutez d’une information qui circule sur les réseaux sociaux ? Vous vous demandez si la dernière photo qui fait le "buzz" n’est pas détournée ? Vous voulez savoir si un site d’info est fiable ? En quelques clics, Faky, le nouvel outil de vérification des informations développé par la RTBF, vous aide à faire la part du vrai et du faux . Fanny Jandrain, Ophélie Fontana, Sara De Paduwa et Livia Duskoff vous expliquent tout !

► A lire aussi : Facebook désactive 1,3 milliard de faux comptes en trois mois

Beaucoup utilisée durant la présentielle de Donald Trump, le fact checking est une forme de journalisme qui a pour objectif de vérifier la véracité des faits et l'exactitude des chiffres. Cette démarche de vérification de l’information fait partie du métier de journaliste puisque la pratique exige d’informer avec rigueur après avoir recoupé les informations qui sont ensuite diffusées. Cependant, certaines pratiques actuelles comme l’émergence d’une désinformation de plus en plus importante sur les réseaux sociaux change la donne.