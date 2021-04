Bon plan : faites-vous livrer vos jeux de société ! - Super Nanas - 17/04/2021 Amis dans la vie et Passionnés de jeux de société, Tristan Noël et Romain De Ville ( l’un termine un master en psychologie l’autre en web design) proposent depuis le mois de mars un service inédit en Région bruxelloise. Ils mettent en location une panoplie de jeux et les livrent directement à domicile.