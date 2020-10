"Avec des gants et un masque, tu ne peux pas faire grand chose" : une période difficile pour les célibataires

Pas facile de se rencontrer entre célibataires actuellement. Qu'en pensent Laure Fornier, Sara De PADUWA, Fanny Jandain et Ophélie Fontana ?

Le coronavirus a fait augmenter les chiffres des divorces en Belgique. Selon l'agence matchmaking, 25 % de divorces en plus en mai 2020 par rapport à mai 2019. En juin, il y avait toujours 19 % en plus de divorces et en juillet 13 % de plus.

La vie sociale a été quasi paralysée ce printemps et c’est presque tout naturellement que les inscriptions sur les sites de rencontres en ligne ont considérablement augmenté. Une étude de Yugo (filiale de Telenet) a montré que 16 % de Belges ont débuté des relations en ligne, sans moyen de se rencontrer au début… Pourtant, pour certains, il est inconcevable de se créer un profil et d’afficher sa photo sur de tels sites.

Mais alors comment faire pour rencontrer de nouvelles personnes ?

Selon Ophélie Fontana, cela pourrait permettre de construire des relations plus durables et moins superficielles. Fanny approuve l'avis d'Ophélie. Elle rajoute même l'importance des relations épistolaires. "Ecrire une belle lettre, c'est autre chose qu'écrire un sms".