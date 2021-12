Est-ce que vous aussi, à la période du changement de saison, vos cheveux ont tendance à plus tomber que pendant le reste de l’année ? Pas de panique, c’est normal ! On vous explique tout dans Super Nanas avec Luana Fontana !

Automne : comment éviter la chute des cheveux ? - Super Nanas - 04/12/2021 Est-ce que vous aussi, à la période du changement de saison, vos cheveux ont tendance à plus tomber que pendant le reste de l’année ? Pas de panique, c’est normal ! On vous explique tout dans Super Nanas avec Luana Fontana !

Cela fait partie du cycle du cheveu ! Ce qui se passe c’est que durant l’été, il y a plus de soleil… Les rayons solaires augmentent la sécrétion d’hormones, qui va stimuler alors la pousse des cheveux. Donc ces rayons de soleil vont donner un coup de boost à nos hormones qui vont faire que nos cheveux poussent plus vite. Mais en automne, les bulbes, là d’où sortent nos cheveux, rentrent dans une phase de repos parce qu’ils sont épuisés du travail qu’ils ont fourni pendant l’été et du coup, comme ils ne travaillent plus, on perd nos cheveux. ► A lire aussi : 6 conseils pour prendre soin naturellement des cheveux crépus

C’est grave de perdre ses cheveux ?

Non, il ne faut pas s’inquiéter. Ce n'est pas grave ! Ce phénomène arrive à tout le monde durant 4 à 6 semaines ! Sauf si ça dépasse les 6 semaines. Si après 6 semaines vos cheveux continuent à tomber de manière importante, alors là il faut peut-être se renseigner auprès d’un dermatologue pour éliminer des causes médicales comme une carence en fer, un stress trop important, une mauvaise alimentation ou des soucis hormonaux…

Comment donner un coup de boost à nos cheveux pour les fortifier ?

© Tous droits réservés Les shampoings : en général, ils sont riches en kératine, qu’on a déjà naturellement dans nos cheveux, une protéine qui les rend plus forts.

© Tous droits réservés L'huile de ricin : ça n’évite pas la chute des cheveux à proprement parler, mais l'huile de ricin permet de fortifier le cheveu et d'accélérer sa pousse. Et quand on a un cheveu plus fort et mieux stimulé... et bien il chute moins.

© Tous droits réservés Les compléments alimentaires : Ce sont des cures et il est nécessaire de les commencer en amont. Pas quand on commence à voir ses cheveux tomber mais déjà quelques mois avant et en général on voit des effets à partir de 3 mois de cure quotidienne. Des compléments comme Woman AGA de forte pharma et les Gummies Lashilé. "Moi à chaque période automnale je prends des compléments alimentaires et je sens que ça a un réel effet" Luana Fontana

Woman brushing her hair © Tous droits réservés Les masques : pas besoin forcément d’acheter des masques hors de prix dans le commerce. Parce que c’est vrai que les produits capillaires, surtout de soin, sont assez chers ! Sur internet il y a plein de recettes pour se concocter son masque de grand-mère fait maison.

© Tous droits réservés Les sérums : petit plus, quand on l’applique on doit aussi se faire un massage crânien pour que le sérum pénètre bien et ça permet d’activer la circulation sanguine aussi au niveau du crâne.

"Par exemple j’avais déjà testé la moutarde ! Appliquer 2 fois par semaine de la moutarde sur les racines de mes cheveux pendant 20 minutes ! Déjà, ça piquait… Mais en plus c’était galère parce que je devais d’office les laver après et ça ne tombait pas toujours bien niveau timing, je n'avais pas prévu de les laver à ce moment-là… " Luana Fontana ► A lire aussi : La pollution de l'air contribue-t-elle aussi à la perte des cheveux ? Rendez-vous chaque samedi dès 13h sur VivaCité avec nos "Super Nanas" Ophélie Fontana, Sara De Paduwa, Fanny Jandrain et Livia Dushkoff.