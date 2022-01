Aidez des personnes en danger ! Devenez sentinelle

Nos Super Nanas abordent aujourd'hui un sujet très important. L'intrépide Fanny Jandrain aborde le suicide de manière positive en vous proposant de devenir sentinelle.

En ce début d'année, il est important de prendre des bonnes résolutions et d'essayer de se rendre utile pour son prochain ? Comment aider l'autre ? C'est une de ses questions que s'est posée Fanny Jandrain.

En Belgique 6 personnes se suicident chaque jour selon le centre de prévention suicide. L'association "Un pass dans l'impasse", propose aux citoyens de se former à détecter une personne en détresse suicidaire et à déclencher une alerte, après quoi l'ASBL met en place une aide psychologique proactive.

Un pass dans l’impasse est une association sans but lucratif, a pour objectifs premiers : la prévention du suicide et plus largement l’amélioration de la santé mentale. Créé en 2008, l'asbl est depuis juillet 2013 reconnue en qualité de Centre de référence en santé mentale spécifique " suicide ".