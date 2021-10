Voici ce qu'aurait donné "Le petit royaume" de Julos Beaucarne en wallon

Dans une émission hommage à Julos Beaucarne, Jacques Warnier a repris en wallon une chanson du poète et chanteur belge récemment disparu dans la séquence du Kitchante tikodjåke ?

Après une reprise d'un titre bien automnal de Francis Cabrel, l'animateur a revisité en wallon liégeois les paroles du Petit royaume, un titre paru en 1971 d'un autre artiste proche de la nature, Julos Beaucarne.

Jacques Warnier et sa bande de joyeux chroniqueurs lui ont rendu hommage dans Stoemp, Pékèt... et des Rawettes ! Le poète, chanteur et écrivain wallon s'est éteint le 18 septembre dernier à l'âge de 85 ans.