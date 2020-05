Un tube de David Bowie repris... en wallon

Dans la chanson mystère de Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes de ce lundi 25 mai, Jacques Warnier a repris un énorme tube de David Bowie en wallon.

Avec cette reprise, Jacques serait-il en fait le Ziggy Stardust wallon ?

Le principe de la chanson mystère est simple : le chroniqueur Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon et la fait deviner au reste de l'équipe de Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes. Il en déclame d'abord les paroles que les autres chroniqueurs trouvent le titre et l'interprète avant de les chanter avec la musique. Et vous, avez-vous reconnu ce titre phare de la carrière de David Bowie ?

Ce n'est pas la première fois que Jacques s'attaque à l'un des standards du rock. Le chroniqueur a déjà revisité en dialecte de Lîdje d'autres classiques d'immenses artistes de l'histoire du rock dont Bob Dylan, Queen ou Eurythmics.

