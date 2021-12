Un peu de zwanze, non peut-être, avec Joske Maelbeek, amoureux de Bruxelles !

Joske Malbeek, folkloriste, amoureux de la culture et des langues régionales de sa région, Bruxelles, était l’invité de la dernière émission radio de l’année, lundi dernier. Il parle bruxellois, bien sûr, il "zwanze", comme personne, c’est d’ailleurs un vrai " zwanzologue " qui aime partager sa culture et les saveurs du brusseleir.

Joske Maelbeek est aussi un auteur, il a adapté plusieurs livres en bruxellois, des BD, notamment avec humour et passion ! On y retrouve des personnages et des images de Bruxelles plus vrais que nature.

Avec une verve bien de chez nous, Joske Maelbeek raconte Bruxelles en maniant le français et le bruxellois avec une créativité sans bornes. Les jeux de mots et les calembours sont ses friandises préférées, et en parlant de friandise, c’est une histoire de " chokotoff " qu’il va nous raconter, à la sauce bruxelloise, bien sûr !