Un petit "Stoemp, Pèkèt…" ? Rendez-vous ce lundi 24 août pour la rentrée ! - © MARTIN GODFROID

Louise Moor annonce la nouvelle saison de "Stoemp, Pèkèt" - Extrait de Stoemp, peket... et des... Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes revient sur VivaCité ! Louise Moor vous donne rendez-vous dès le 24 août avec ses chroniqueurs pour votre émission dialectale du lundi et vous révèle le contenu de cette nouvelle saison.