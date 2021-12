"Stoemp, Pékèt... et des Rawettes !" reprend "Cold Heart" d'Elton John et Dua Lipa en wallon

Jacques Warnier donne aussi de sa personne pour soutenir Viva for Life ! Avec sa joyeuse bande de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes, il reprend en wallon Cold Heart, le tube du duo entre Elton John et Dua Lipa.

L'animateur de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes ! change complètement de registre à quelques jours de l'opération de solidarité de la RTBF.

Après avoir repris un titre phare de Barbara, il fait un bond dans le temps en atterrissant en 2021 pour revisiter, toujours en wallon liégeois, l'un des tubes de l'année, Cold Heart d'Elton John et Dua Lipa. Preuve de sa grande popularité, la chanson figure même en 1e position du Tip Top depuis cinq semaines d'affilée. Ce duo entre deux superstars britanniques de la variété, issues de deux générations différentes, est un mash-up entre plusieurs titres du répertoire de l'auteur-compositeur-interprète de 74 ans, dont Rocket Man et Sacrifice. La chanson figure sur l'album The Lockdown Sessions d'Elton John.

Cette chanson figure sur la compil Viva for Life 2021, vendue à 20€ et dont tous les bénéfices sont reversés à l'opération. Une manière pour l'équipe enjouée de votre émission en wallon, de prendre part à cette grande action solidaire.