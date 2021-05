"Stoemp Pékèt... et des Rawettes" prend l'accent italien avec des témoignages inédits

Dans le cadre de la semaine italienne sur les médias de la RTBF, du 26 mai au 6 juin, l’émission radio Stoemp, Pékèt…et des Rawettes proposera une spéciale sur les "Accords charbon", ce lundi 31 mai.

Louise Moor et les chroniqueurs Jacques Warnier, Annie Rak et Gwenaëlle Cappellin seront en studio, ils vous ont préparé une émission spéciale à propos des "Accords Charbon" qui ont marqué nos régions et nos langues… Les mineurs italiens qui arrivaient dans nos régions apprenaient souvent, en premier lieu, le wallon ou le picard.