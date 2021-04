"Stoemp, Pékèt... et des Rawettes" : Louise Moor de retour, l'équipe est à nouveau au complet !

Annie Rak, Gwenaëlle Cappellin, Guy Ribant, Romain Berger et Bernard Château se joindront à la table, à tour de rôle, pour nous parler, avec passion et avec une bonne dose d’humour, de leur région, de leur folklore, de leurs traditions, de leurs artistes, et bien sûr, de leur langue régionale que ce soit le wallon, le picard, ou le bruxellois.

Ce lundi, 26 avril, notre kèt bruxellois, Guy Ribant, vous parlera de l’origine et de la recette du kip-kap, du chicon inscrit à l’inventaire du patrimoine bruxellois et de l’Atlas sonore des langues régionales de Belgique. Pour le wallon liégeois, Jacques Warnier vous proposera sa célèbre "Chanson-Mystère", son formidable "Qué djeû", le rendez-vous de "Poyon et les rawètes", entre autres, et Romain Berger vous surprendra, en wallon de Namur, avec ses précieuses explications sur les richesses de nos langues, et une bonne blague !

Toute l’équipe radio vous donne rendez-vous pour un moment de bonne humeur, à la découverte de nos langues régionales et de tout leur univers.