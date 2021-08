"Stoemp, Pèkèt… et des Rawettes !" de retour sur VivaCité, avec un invité chaque semaine

Les langues régionales seront à l’honneur ! Non, peut-être, mi p’tit fi !

C’est la rentrée en radio et devinez quoi ? Stoemp, Pèkèt… et des rawettes ! revient tous les lundis sur VivaCité, de 20h à 22h, avec désormais un invité spécial chaque semaine.

A partir de ce lundi 23 août , toute l’équipe de l’émission radio vous retrouve sur VivaCité ! Et chaque semaine, un invité viendra nous parler de sa langue régionale, de ses racines, de son terroir et de ses expressions préférées ! Ce lundi 23 août, c’est le comédien et humoriste Didier Boclinville , qui sera en studio. Il parle le wallon, il le chante et il ne rate pas une occasion de partager son attachement à son cher wallon liégeois !

Stoemp, Pèkèt… et des rawettes ! est un divertissement culturel 'Grand Public' gourmand et souriant qui met à l’honneur nos régions, leurs habitants, leurs langues régionales et leur humour ! Il s’adresse à tous les habitants de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

►►► À lire aussi : C’est la rentrée sur VivaCité : voici le nouveau programme riche et varié

Un moment privilégié de proximité, de diversité et d’humour, décliné en chroniques savoureuses sur notre folklore, nos traditions et toutes les spécificités et richesses de nos langues.

Jacques Warnier, Annie Rak, Gwenaëlle Cappellin, Guy Ribant et Bernard Château sont de retour !

Ce lundi, c’est Annie Rak pour la Picardie, Guy Ribant, pour Bruxelles, qui seront au côté de nosse Jacques Warnier !