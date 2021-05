Retrouverez-vous cette célèbre chanson des années 2000 dans sa version wallonne, "Monde sot" ?

Le wallon c’est folklorique, c’est amusant, mais le monde en lui-même est plus terne. C’est ce que Jacques Warnier vous a chanté en wallon liégeois en reprenant les paroles d’un célèbre tube des années 1990 dans sa Chanson mystère.

Tout se passe bien pour la joyeuse bande de Stoemp, Pékèt… et des Rawettes qui a retrouvé son animatrice Louise Moor aux commandes depuis deux semaines ! Jacques Warnier avait à cette occasion fait monter la température sur un tube de Joe Cocker.

Si l’ambiance est au beau fixe dans l’équipe, on ne peut pas en dire autant de cette année 2021 pourrie par le coronavirus. Une bonne occasion, pour reprendre une chanson de Gary Jules et Michael Andrews, rendue populaire dans la bande originale du film Donnie Darko de Richard Kelly en 2001. Cette version est elle-même la reprise d’un titre de l’album The Hurting de Tears for Fears paru en 1983.

Alors, vous avez deviné ?