Reconnaissez-vous cette reprise en wallon d'un titre de Nicole Rieu ?

La chanson mystère de Jacques Warnier dans Stoemp, Pékèt... et des Rawettes était cette fois une reprise wallonne de Nicole Rieu, figure importante de la chanson française traditionnelle.

Depuis cette seconde saison de l'émission, Jacques Warnier a développé une chanson mystère sur un tube de Stephan Eicher, une autre sur une chanson populaire pour annoncer l'arrivée de l'automne, une reprise d'un titre de la comédie musicale Notre-Dame de Paris et un titre bien connu en France repris en anglais par Elvis Presley.

Le chroniqueur de la Cité ardente revient cette fois à la chanson traditionnelle française avec un tube de Nicole Rieu, sorti en 1979 sur le célèbre label d'Eddie Barclay, une chanson réalisée a cappella.

Vous ne connaissez pas encore La chanson mystère ? Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon liégeois et la fait deviner aux chroniqueurs. Il en déclame d'abord les paroles pour faire deviner le titre et l'interprète au reste de l'équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.