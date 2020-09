Reconnaissez-vous ce chant populaire sur la fin de l'été repris en wallon ?

Après avoir dignement fêté la Wallonie à la mi-septembre, l'équipe de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes a repris la bonne habitude de la chanson mystère, le tout en accueillant l'automne sur un chant populaire bien connu encore aujourd'hui.

Il est déjà loin le temps du ciel bleu, du chant des oiseaux et des vacances ensoleillées. Après une chanson mystère sur un tube de Stephan Eicher, et après les Fêtes de Wallonie, Stoemp Pékèt... et des Rawettes se tourne désormais vers l'automne qui est bien arrivé avec son temps gris et pluvieux.

Car cette chanson traditionnelle parle bien de la fin de l'été et d'une plante toxique qui fleurit dans les prairies aux alentours de l'équinoxe d'automne. Créée pendant la Seconde Guerre mondiale à destination du scoutisme, elle a ensuite été reprise maintes fois, notamment par Francis Cabrel dans son album Les Murs de Poussière sous le titre on ne peut plus évocateur de Automne. Alors, vous avez reconnu ? Découvrez ci-dessous les paroles en wallon ?

Vous ne connaissez pas encore La chanson mystère ? Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon liégeois et la fait deviner aux chroniqueurs. Il en déclame d'abord les paroles pour faire deviner le titre et l'interprète au reste de l'équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.