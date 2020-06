Quel tube des Stranglers se cache derrière la version wallonne "Souk' di pot" ?

Jacques Warnier continue son tour des tubes du rock en version wallonne en reprenant cette fois un hit des Stranglers dans la séquence de La chanson mystère de Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes.

Le chroniqueur liégeois a déjà revisité en dialecte de la principauté d'autres classiques d'immenses artistes de l'histoire du rock dont Bob Dylan, Queen, David Bowie ou Eurythmics. Il s'attaque désormais à l'un des groupes de la new wave britannique : The Stranglers.

D'habitude dans La chanson mystère, le chroniqueur Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon et la fait deviner aux autres chroniqueurs de Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes. Il en déclame d'abord les paroles afin que le reste de l'équipe trouve le titre et l'interprète avant de chanter celles-ci sur la musique. Cette fois, l'équipe de l'émission a fait deviner la chanson aux auditeurs.

Un indice sur le titre des Stranglers choisi par Jacques ? Sucre brun ! Une manière de dénommer une "héroïne"... Vous en voulez un autre ? Récemment, on a appris le décès, suite au covid-19, de l'homme derrière la composition et la mélodie mythique de cette chanson opérée par un clavecin, Dave Greenfield.