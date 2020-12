Quel titre rock se cache derrière sa reprise wallonne "Nut' di blanc satin" ?

La séquence de la Chanson mystère était consacrée à un tube des Moody Blues, revisité en wallon par Jacques Warnier dans Stoemp, Pékèt... et des Rawettes de 30 novembre.

Le rock progressif britannique n'aura bientôt plus de secret pour Jacques Warnier qui vous propose un retour dans ce genre musical, lui qui avait déjà repris en wallon un titre bien connu de Procol Harum.

Pour une nouvelle Chanson mystère, Jacques a rendu hommage aux Moody Blues, qui ont vendu plus de 70 millions d'albums dans le monde, en reprenant leur plus grand tube qui était sorti en 1967. Cette balade rock figure sur l'album Days of Future Passed du groupe originaire de Birmingham et a atteint la place de numéro un dans plusieurs pays.

Amoureux de la chanson française également, le chroniqueur liégeois de votre émission qui revalorise nos dialectes régionaux avait aussi récemment proposé une revisite d'un classique de Jean-Jacques Goldman.