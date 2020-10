Quand un tube de John Lennon est repris en wallon

Tel un des quatre garçons dans le vent, Jacques Warnier a repris en wallon un titre phare de John Lennon dans Stoemp, Pékèt... et des Rawettes ce 26 octobre.

Après avoir entre autres repris le King précédemment, le chroniqueur liégeois de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes, votre émission qui fait la part belle aux dialectes wallons, s'est inspiré d'une autre icône du rock pour la séquence de la chanson mystère : John Lennon. Cette chanson sortie en 1971 figure sur le célèbre album Imagine de l'auteur-compositeur-interprète britannique, mais cette reprise en wallon ne concerne pas ce titre éponyme bien connu !

Ce n'est pas la première fois que Jacques s'attaque au répertoire des Beatles puisqu'il avait repris l'un des tubes du mythique album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.

Vous ne connaissez pas encore La chanson mystère ? Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon liégeois et la fait deviner aux chroniqueurs. Il en déclame d'abord les paroles pour faire deviner le titre et l'interprète au reste de l'équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.