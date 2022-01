Michel Azaïs, fou de langue wallonne, chantait en live ce lundi !

Fou de notre langue wallonne, Michel Pire, chanteur sprimontois sous le pseudonyme de Michel Azaïs, était l’invité de " Stoemp, pèkèt … et des rawettes " ce lundi soir.

C'est grâce à la richesse du wallon, cet authentique langage du cœur, que Michel Azaïs exprime toutes les nuances des sentiments, raconte une histoire sans détour. Ce langage poétique se marie à merveille avec la douceur son écriture mélodique !

Loin de l’agitation urbaine, Michel Azaïs a tracé sa vie à l’échelle de son goût de vivre : entre peinture et musique, l’amour des gens et de la nature. Quelque part entre Maxime Leforestier et Francis Cabrel, Michel Azaïs est un chanteur folk contemporain.

C'est en live qu'il a interprété INE AMOÛR A PÅRT, un titre de son album "Lôyeminôye".