Fêtez Pâques en wallon avec cette reprise d'un titre d'Édith Piaf

Chanson mystère : "Li troes clokes" - Extrait de Stoemp, pèkèt... et des rawettes ! - 29/03/2021 On s'attaque au monument qu'est Édith Piaf dans Stoemp, Pékèt... et des Rawettes avec la reprise wallonne d'une de ses chansons phares dans la séquence de la Chanson mystère à l'occasion de Pâques.