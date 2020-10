Et si Notre-Dame de Paris avait été chantée en wallon ? Voici quel aurait été le résultat

Jacques Warnier s'est mué en Bossu de Notre-Dame dans la séquence de la Chanson mystère de Stoemp Pékèt... et des Rawettes pour reprendre l'une des célèbres chansons de la comédie musicale basée sur le roman de Victor Hugo.

Après une chanson mystère sur un tube de Stephan Eicher et une autre sur une chanson populaire pour annoncer l'arrivée de l'automne, Jacques Warnier change de registre et se tourne vers l'une des grandes comédies musicales francophones : Notre-Dame de Paris.

Créée en 1998, adaptée en huit autres langues et jouée plus de 5000 fois, elle révéla Patrick Fiori, Julie Zenatti et évidemment Garou. Mais celle-ci n'a jamais été jouée en wallon. Voilà donc qui est résolu puisque le chroniqueur liégeois a revisité en dialecte de la Cité ardente un des titres les plus connus de cette comédie musicale.

Vous ne connaissez pas encore La chanson mystère ? Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon liégeois et la fait deviner aux chroniqueurs. Il en déclame d'abord les paroles pour faire deviner le titre et l'interprète au reste de l'équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.