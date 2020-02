En mode carnaval brésilien avec cette reprise en wallon de "I Go to Rio" - © YASUYOSHI CHIBA - AFP

En mode carnaval brésilien avec cette reprise en wallon de "I Go to Rio" - Extrait de Stoemp,... Impossible évidemment de ne pas fêter le carnaval dans Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes, l'émission dialectale de Louise Moor sur VivaCité, lors du congé de Carnaval, la veille du Mardi gras. Jacques Warnier a ainsi rendu hommage à Peter Allen, l'auteur d'I Go to Rio, chanson sortie en 1976 et reprise notamment par Claude François.