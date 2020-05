Écoutez la reprise d'un classique de Michel Delpech en wallon

Jacques Warnier a revisité en wallon un tube de Michel Delpech dans la séquence de la chanson mystère de l'émission du 11 mai de Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes en version confinée.

Après avoir repris l'un des plus grands tubes d'Adèle, Jacques Warnier revient sur de la chanson française. Il reprend l'une des plus belles chansons de Michel Delpech, mais en wallon. La reconnaîtrez-vous ? Comme d'habitude, il en déclame les paroles pour faire deviner le titre et l'interprète aux autres chroniqueurs avant de les chanter avec la musique.

Jacques Warnier avait déjà repris en wallon d'autres standards de la chanson française comme ceux de Francis Cabrel ou encore de Bernard Lavilliers et Nicoletta.