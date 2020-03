Écoutez "Idées noires" de Bernard Lavilliers et Nicoletta... en wallon - © Tous droits réservés

Écoutez "Idées noires" de Bernard Lavilliers et Nicoletta... en wallon - Extrait de Stoemp,... Jacques Warnier, dans sa séquence de la chanson mystère dans Stoemp, pékèt... et des Rawettes, reprend le titre chanté en duo par Bernard Lavilliers et Nicoletta, "Idées noires".