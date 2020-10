Écoutez cette version en wallon d'un célèbre tube français repris en anglais par Elvis

Jacques Warnier a repris un énorme tube, acclamé tant en version française qu'en version anglaise dans la séquence de la Chanson mystère dans Stoemp Pékèt... et des Rawettes.

Après une chanson mystère sur un tube de Stephan Eicher, une autre sur une chanson populaire pour annoncer l'arrivée de l'automne, et une reprise d'un titre de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Jacques Warnier s'est embarqué dans un répertoire anglophone... ou plutôt à la fois francophone qu'anglophone puisque cette chanson, avant d'être un tube en anglais, l'a été d'abord en français, en 1967, créée par un célèbre chanteur des yéyé et du disco.

La reprise anglaise que revisite donc Jacques est une version de 1973 d'un des plus grands artistes de l'histoire de la musique et qui est considéré comme 'l'inventeur' du rock'n'roll, Elvis Presley. Vous avez deviné le titre ?

Vous ne connaissez pas encore La chanson mystère ? Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon liégeois et la fait deviner aux chroniqueurs. Il en déclame d'abord les paroles pour faire deviner le titre et l'interprète au reste de l'équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.