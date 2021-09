Écoutez cette reprise en wallon d’un des premiers succès de Florent Pagny

"Si tu veux m’essayer" de Florent Pagny en Wallon liégeois ! - Extrait de Stoemp, pèkèt... et... Une émission qui met à l’honneur nos régions, notre patrimoine, nos traditions gastronomiques, les habitants, leurs langues régionales et leur humour ! Autour de Jacques Warnier, des chroniqueurs, représentant les différents dialectes de Wallonie et de Bruxelles, proposeront des sujets qui parlent de notre identité, de notre diversité, de notre fierté… de nous, de vous !