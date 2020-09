Écoutez cette reprise, en wallon, d'un classique de Stephan Eicher

La joyeuse bande de Stoemp Pèkèt... et des Rawettes rempile pour une seconde saison sur VivaCité avec au programme de nouvelles chansons mystère. Dans l'émission du 14 septembre, Jacques Warnier a repris un titre phare de Stephan Eicher en wallon.

L'équipe de Stoemp Pèkèt... et des Rawettes a fait son retour fin août pour une nouvelle saison en radio ! Parmi les chroniqueurs, Jacques Warnier revient aussi avec sa chanson mystère.

Au programme, une reprise d'une célèbre chanson de Stephan Eicher sortie en 1991 sur l'album Engelberg. Après Fabian Le Castel qui avait parodié un autre titre phare de ce même album dans Le Cactus au début du confinement, voici donc Jacques Warnier qui revisite un autre tube de ce disque, mais en wallon. Trouverez-vous le titre aussi rapidement que les chroniqueurs ?

Vous ne connaissez pas encore La chanson mystère ? Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon liégeois et la fait deviner aux chroniqueurs. Il en déclame d'abord les paroles pour faire deviner le titre et l'interprète au reste de l'équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.