Écoutez cette reprise d'un tube des Beatles... en wallon liégeois

Jacques Warnier ne les avait pas encore repris en wallon cette année, c'est désormais chose faite. Le chroniqueur liégeois de Stoemp Pèkèt... et des Rawettes a revisité l'un des tubes des Beatles ce 15 juin pour l'avant-dernière émission de la saison.

Après s'être attaqué aux Stranglers la semaine passée, Jacques Warnier reste dans le rock britannique. Ce ne sont autres que les Beatles qui voient l'un de leurs tubes revisité en wallon liégeois, mais avec un thème similaire, celui "d'un produit illicite", presque incontournable dans le rock psychédélique. Le chroniqueur avait déjà repris des tubes des groupes et artistes suivants : Bob Dylan, Queen, David Bowie ou encore Eurythmics.

Dans La chanson mystère, Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon de Liège et la fait deviner aux autres chroniqueurs de Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes. Il en déclame d'abord les paroles afin que le reste de l'équipe trouve le titre et l'interprète avant de chanter celles-ci sur la musique. Comme la semaine précédente, Jacques a fait deviner la chanson à l'équipe de l'émission ainsi qu'aux auditeurs.