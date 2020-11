Devinerez-vous cette chanson de Richard Cocciante reprise en wallon ?

Jacques Warnier a revisité en wallon un titre de Richard Cocciante dans Stoemp, Pékèt... et des Rawettes ce 16 novembre.

Le chroniqueur liégeois de votre émission qui fait la part belles aux dialectes régionaux, après avoir récemment repris un titre bien connu de l'Orchestre du Splendid, s'est penché sur une autre chanson issue de l'Hexagone.

Celle-ci est signée Richard Cocciante, un artiste que Jacques Warnier avait déjà honoré en wallon pour célébrer le début de l'été et la fin de la première saison de l'émission.

Vous ne connaissez pas encore La chanson mystère ? Jacques Warnier choisit une chanson dont il traduit les paroles en wallon liégeois et la fait deviner aux chroniqueurs. Il en déclame d’abord les paroles pour faire deviner le titre et l’interprète au reste de l’équipe et aux auditeurs avant de chanter celles-ci sur la musique.