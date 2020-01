Découvrez "Money Money Money" de ABBA en Wallon - © OLLE LINDEBORG - AFP

"Money, Money, Money" de ABBA repris en Wallon - Stoemp, peket... et des rawettes - 07/01/2020 "Stoemp, peket... et des rawettes", une émission qui met à l’honneur nos régions, notre patrimoine, nos traditions gastronomiques, les habitants, leurs langues régionales et leur humour !