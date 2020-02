Déclarez votre flamme en wallon avec cette reprise d'un tube de Bob Dylan

La Saint-Valentin approche à grands pas. Et pourquoi pas bousculer les habitudes et mêler humour, folklore, poésie et charme en chanson ? Cette reprise d'un des plus grands succès de Bob Dylan par Jacques Warnier devrait vous inspirer.

Jacques Warnier, le chroniqueur liégeois de Stoemp, Pèkèt... et des Rawettes, reprend chaque lundi soir un tube de la chanson dans cette émission dialectale de Louise Moor sur VivaCité.

Cette fois, il s'attaque à un classique de Bob Dylan sorti en 1966 sur le double album Blonde On Blonde, un disque mythique de l'histoire du rock qui marque le basculement de l'artiste vers une musique plus électrique, un changement déjà amorcé sur l'album précédent.

La chanson dont il est question sonne comme une déclaration d'amour sans aucun détour, idéale à reprendre pour surprendre votre moitié... dans la langue ou le dialecte de votre choix. Devinerez-vous d'ailleurs le titre ?

Comme d'habitude, Jacques déclame les paroles, puis chante celles-ci a cappella pour faire deviner le titre et l'interprète aux autres chroniqueurs.