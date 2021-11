Chantez Johnny Hallyday en wallon avec "Stoemp, Pékèt... et des Rawettes !"

Chanson mystère : "Requiem pour un fou" - Stoemp, pèkèt... et des rawettes ! - 08/11/2021 La joyeuse bande de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes a rendu hommage à sa manière au plus célèbre rockeur français disparu en 2017, en chantant l'un de ses tubes en wallon dans la séquence du Kitchante tikodjake ?