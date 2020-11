Chantez Halloween en wallon avec "Li Salsa dè démon" - © Westend61 / Getty Images

Chanson mystère : "Li Salsa dè démon" - Extrait de Stoemp, pèkèt... et des rawettes ! -... Jacques Warnier et l'équipe de Stoemp, Pékèt... et des Rawettes ont fêté comme il se doit Halloween... en étant masqués, avec cette reprise en wallon de la Salsa du démon dans l'émission du 2 novembre.